© Netflix/Dorstewitz

Wer ihn zuletzt per eMail zu erreichen versuchte, erhielt zwischenzeitlich eine sehr eindeutige Abwesenheitsnotiz: "You have reached an email address that is no longer active." Auf Anfrage von DWDL.de bestätigt seine Kollegin Anja Käumle: "Nach fast drei Jahren bei Netflix hat sich Henning Dorstewitz entschieden, das Unternehmen zu verlassen um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der Einstellungsprozess für seine Nachfolge ist derzeit im Gange."

Während die Kommunikation von Netflix für den DACH-Raum an der Seite der weithin geschätzten Anja Käumle also noch neu aufgestellt werden soll, hat Dorstewitz wiederum bereits eine neue Aufgabe gefunden, wie er diese Woche auch über seine eigenen Social Media-Kanäle erklärte. Seit Januar ist er Vice President Communications bei Bitpanda, einer 2014 in Österreich gegründeten Handelsplattform für Kryptowährungen.

"Ich hatte drei tolle Jahre bei Netflix in Amsterdam und Berlin. Die PR-Teams in der DACH-Region und in Osteuropa machen einen fantastischen Job und so konnte ich guten Gewissens einen Job annehmen, der einfach der perfekte nächste Schritt für mich ist", erklärt Dorstewitz gegenüber DWDL.de. "Seit Jahren interessiere ich mich bereits für Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie und ich freue mich sehr, dass ich nun auch beruflich in dieser Branche unterwegs sein werde."