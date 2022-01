Wie schwierig es ist, eine neue Comedyshow zu etablieren, musste RTL in den vergangenen beiden Jahren gleich mehrfach feststellen. Weder die von Stefan Raab produzierte Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" noch "Pocher - Gefährlich ehrlich!" konnten dauerhaft im Programm etabliert werden - wobei die Show mit Oliver Pocher zumindest im Schnitt auf zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe kam.

Davon blieben die "RTL Topnews", die seit Herbst am späten Donnerstagabend zu sehen waren und wie eine etwas unausgegorene Mischung aus "heute-show" aus "7 Tage - 7 Köpfe" anmuteten, ein ganzes Stück entfernt. Auf durchschnittlich weniger als sieben Prozent Marktanteil brachte es die von Sarah Valentina Winkhaus präsentierte Comedyshow zwischen Ende September und Mitte Dezember bei den 14- bis 49-Jährigen. Für eine Fortsetzung empfahl sich die Brainpool-Produktion damit eigentlich nicht.

Doch noch ist in Köln keine finale Entscheidung darüber gefallen, ob die "RTL Topnews" eine Zukunft haben werden. "'RTL Topnews' ist aktuell in der Winterpause. Wir nutzen die Zeit und entscheiden demnächst, wie es weitergeht", erklärte ein Sendersprecher am Freitag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. In den kommenden Wochen sind daher erstmal keine weiteren Folgen geplant - stattdessen dehnte RTL gerade erst "Wer wird Millionär?" bis Mittternacht aus und setzt ab Ende des Monats am späten Abend vorübergehend auf das Dschungelcamp.

Im Vorfeld des "Topnews"-Starts hatte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner gegenüber DWDL.de die Bedeutung des Genres für den Privatsender betont. "Für RTL ist Comedy ein wichtiger Baustein in der Programmstrategie", erklärte Küttner, der einst selbst als junger Redakteur für "7 Tage - 7 Köpfe" verantwortlich zeichnete. "Es würde mich riesig freuen", sagte er im September, "nach all den Jahren wieder eine richtig starke und lustige Panel-Comedy-Show Woche für Woche auf dem Sender zu haben."