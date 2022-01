Yoko Higuchi-Zitzmann verstärkt ab dem 1. Februar die Pantaflix-Tochter Pantaleon Films als Co-Geschäftsführerin. Sie führt die Produktionsfirma dann gemeinsam mit den bisherigen Geschäftsführern Dan Maag und Patrick Zorer. Higuchi-Zitzmann hat Ende vergangenen Jahres die zur Studio Hamburg gehörige Letterbox Filmproduktion nach knapp vier Jahren wieder verlassen. Sie verantwortete dort unter anderem die Eventserie "Herzogpark", die demnächste bei RTL+ ihre Premiere feiern wird. Zuvor hatte sie für Ziegler Film die Kinoproduktionseinheit aufgebaut und bei Constantin Film den Filmeinkauf und die internationalen Koproduktionen verantwortet.

Stephanie Schettler-Köhler, COO im Vorstand von Pantaflix: "Die Unterhaltungsbranche befindet sich in einem nie dagewesenen Umbruch. Die einzige Konstante dabei ist, dass die Menschen Geschichten lieben, die sie begeistern und in ihren Bann ziehen, ganz gleich, ob im Kino, Fernsehen oder auf Streaming-Portalen. Mit Yoko Higuchi-Zitzmann gewinnen wir eine hervorragend vernetzte Produzentin mit einem erstklassigen Gespür für Stories, die die Menschen berühren, und der Power, diese Geschichten auf die Leinwände und Bildschirme zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass Yoko gemeinsam mit Dan und Patrick die Erfolgsgeschichte unserer Pantaleon Films weiterschreiben wird."

Yoko Higuchi-Zitzmann selbst sagt: "Ich danke den beiden Pantaflix-Vorständen Nico Paalzow und Stephanie Schettler-Köhler ganz herzlich für das in mich gesetzte Vertrauen, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Pantaleon-Films-Mitgründer Dan Maag, Patrick Zorer und einem herausragenden Team von engagierten und kreativen Kolleg*innen. Pantaleon Films gehört mit über dreizehn Millionen Kino-Zuschauer*innen und bislang acht Nr.1-Box-Office-Hits sowie internationalen Streaming-Blockbustern wie aktuell dem Netflix-Hit 'Army of Thieves' zu den dynamischsten und erfolgreichsten Produktionsfirmen in Europa. Für mich ist es Ehre und Verpflichtung zugleich, diese Erfolgs-DNA von publikumswirksamen Geschichten – immer am Puls der Zeit – mit diesem großartigen Team fortzuführen."