Nach ihrem acht Jahre währenden Ausflug zum öffentlich-rechtlichen WDR kehrt Valerie Weber, die zuvor Geschäftsführerin von Antenne Bayern war, zum Privatradio zurück: Sie heuert am 1. Februar als neue Geschäftsführerin Programm der Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG an. Das Unternehmen war vor einem Jahr gegründet worden und vereint nun die Sender bigFM, RPR1., Radio Regenbogen sowie Regenbogen zwei.

Die Sender erreichen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in weiten Teilen von Hessen sowie in Berlin insgesamt 4,7 Millionen Hörerinnen und Hörer pro Tag und generieren 13,1 Millionen Audio-Sessions im Monat. Weber verantwortet künftig die Content-Strategie und Erstellung aller analogen und digitalen Produkte und Inhalte, wozu insgesamt 120 Audiokanäle und diverse Webseiten, Apps und Social-Media-Auftritte gehören.

Ulrich Lingnau, Beiratsvorsitzender der Audiotainment Südwest: "Wir freuen uns, dass wir Frau Weber für die Audiotainment Südwest gewinnen konnten. Mit ihrer langjährigen und vielfältigen Erfahrung in der Steuerung von publizistischen Angeboten und Marken sowie ihrer herausragenden Audio-, Digital- und Programmexpertise wird Sie die Geschäftsführung mit Kai Fischer als Vorsitzenden und Tobias Heger als kaufmännischen Geschäftsführer ideal ergänzen."

Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest: "Ich freue mich, dass wir Valerie Weber von dem Zukunftsprojekt Audiotainment Südwest überzeugen konnten. Unsere zahlreichen Gespräche im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass Sie uns mit ihrer wertvollen Expertise einen kräftigen Schub geben wird, so dass wir noch erfolgreicher am Markt agieren werden."

Valerie Weber: "Die neue Gesellschaft Audiotainment Südwest ist für die Branche eine wegweisende herausragende und sicher auch herausfordernde Gründung. Sie bündelt sehr erfahrene Mannschaften und starke regionale Marken unter einem Dach. Es ist die Idee, statt eines großen Branded House ein House of Brands zu führen. Gerade in den Zeiten, in denen wir im Übergang ins Digitale stehen, ist das eine faszinierende Startaufstellung. Vor allem freue ich mich auf die diversen Teams, die hinter diesen vier Sendern und 120 Audiokanälen stehen."