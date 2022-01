Franziska An der Gassen arbeitet bei Apple TV+ künftig als Creative Executive für Deutschland, das hat das Unternehmen nun in einer kurzen Pressemitteilung angekündigt. Sie arbeitet in München und berichtet an Jay Hunt, Creative Director Europe bei Apple TV+. Weitere Details zu ihrem Aufgabengebiet machte Apple vorläufig nicht.

Die Filmproduzentin ist jedenfalls schon lange in der Branche aktiv. Zuletzt arbeitete Franziska An der Gassen bei der Constantin-Tochter Rat Pack Filmproduktion - und dort zuletzt im Bereich Serien, Spielfilme und TV-Movies. Vor ihrer Zeit bei Rat Pack arbeitete die Produzentin unter anderem selbstständig sowie für die Tellux Film.

An der Gassen zeichnete zuletzt unter anderem verantwortlich für die ZDF-Serie "Mein Freund, das Ekel" mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle. Von ihr stammte auch die Idee zum Film, der 2019 ein großer Quotenhit für das ZDF war und in der Folge auch Vorlage für die Serie. Für den Fernsehfilm "Kranke Geschäfte" ist Franziska An der Gassen im vergangenen Jahr mit dem Produzentenpreis der Deutschen Akademie für Fernsehen ausgezeichnet worden. Weitere Produktionen, an denen Franziska An der Gassen im Laufe ihrer Karriere mitgewirkt hat, sind unter anderem "Ihr Name war Maria", "Sumo – Eine Frage der Größe", "Die Diva, Thailand und wir!", "Weihnachten für Einsteiger", "Sein Name war Franziskus", "Was machen Frauen morgens um halb vier?" und "Ostfriesisch für Anfänger".