Seit "Denn sie wissen nicht, was passiert" nicht mehr aus der Konserve, sondern als Live-Show daherkommt, hat die RTL-Show, in der Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger unter der Leitung von Thorsten Schorn amüsante und mitunter absurde Spiele absolvieren, noch einmal kräftig an Unterhaltungswert gewonnen. Umso überraschender, dass die nächste Ausgabe nicht live gesendet wird.

Die von i&u produzierte Show werde "aus organisatorischen Gründen diesmal Live-on-Tape aufgezeichnet und ungeschnitten ausgestrahlt", bestätigte ein RTL-Sprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Konkret ist die Aufzeichnung von "Denn sie wissen nicht, was passiert" für Freitag in den Studios von EMG in Hürth geplant, die Ausstrahlung erfolgt einen Tag später ab 20:15 Uhr.

Dass RTL die Sendung zu Jahresbeginn ausstrahlt, ist ohnehin ungewöhnlich. In den vergangenen Jahren war "Denn sie wissen nicht, was passiert" in aller Regel im April und Mai sowie im August und September zu sehen. Erfolgreich war jedoch in der vorigen Woche auch die Januar-Premiere: Durchschnittlich 2,23 Millionen Menschen sahen die Live-Sendung, in der Zielgruppe lag die Show mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent auf Augenhöhe mit "Schlag den Star" und "Klein gegen Groß".

Am kommenden Samstag wird "Denn sie wissen nicht, was passiert" unterdessen nicht gegen eine ProSieben-Show antreten müssen, weil der Privatsender stattdessen auf den Spielfilm "Kampf der Titanen" setzt. Dafür müssen sich Gottschalk, Jauch und Schöneberger gegen Florian Silbereisens ARD-Schlagershow beweisen - ehe dieser eine Woche später selbst mit "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL zu sehen sein wird.