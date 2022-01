am 10.01.2022 - 20:25 Uhr

Mit Quoten deutlich über dem Senderschnitt waren die ersten beiden Staffeln von "Kampf der Realitystars" in den vergangenen zwei Jahre schöne Quotenerfolge für RTLzwei. Eine Fortsetzung war daher auch längst beschlossen. Wie der Sender nun bekanntgegeben hat, haben die Arbeiten für die neuen Folgen in Thailand begonnen. Fest steht bereits, dass Cathy Hummels erneut durch die Show führen wird. Sie befindet sich auch bereits in Thailand, wie der "Bild"-Berichterstattung vom Montag zu entnehmen war.

Über die teilnehmenden Promis der neuen Staffel macht RTLzwei derzeit aber noch ein Geheimnis, 20 mehr oder weniger bekannte Frauen und Männer treten in dem Format gegeneinander an, um 50.000 Euro Siegprämie zu gewinnen. Produziert wird die Reality-Sendung von Banijay Productions Germany.

"Ich freue mich riesig, auch bei der dritten Staffel von ‘Kampf der Realitystars’ dabei zu sein und diese zu moderieren! Die Arbeiten hier in Thailand laufen auf Hochtouren. Das gesamte Produktionsteam gibt sein bestes und es macht echt Spaß, gemeinsam anzupacken. Das wird super", verspricht Moderatorin Cathy Hummels. Sie moderiert beim "Kampf der Realitystars" vor allem die "Stunde der Wahrheit", in der jeweils ein Promis die Show verlassen muss.