© RTL Deutschland Matthias Dang, Stephan Schäfer

„Nachhaltiges Wachstum“ im doppelten Sinne, war die Botschaft der 60-minütigen im Intranet übertragenen Feierstunde, moderiert von Frauke Ludowig. Passend zum Unternehmensziel und angelehnt an die Zahl der Angestellten hat RTL Deutschland den Schutz eines 7.500 Quadratmeter großen Waldstücks in der Eifel übernommen - als Geschenk an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kooperiert RTL Deutschland mit der von Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben gegründeten Waldakademie, dessen Naturmagazin „Wohllebens Welt“ bei G+J erscheint.

Es war ein Vormittag der Symbolik, der die zugeschalteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschwören wollte auf „Deutschlands führendes Entertainmentunternehmen über alle Mediengattungen“ hinweg, bestehend aus 15 TV-Sendern, 50 Printmagazinen, 17 Radiosendern, 75 digitalen Angeboten, einer Podcastplattform und dem Streamingangebot RTL+. Mit 1.500 Journalistinnen und Journalisten in Köln, Hamburg, Berlin und an 14 weiteren deutschen Standorten wolle man das Bekenntnis zu Qualitätsinhalten, positiver Unterhaltung und dem Meinungspluralismus stärken.

„Wir feiern heute den Geburtstag von RTL Deutschland mit Gruner + Jahr. Gemeinsam wollen wir die Menschen in Deutschland unterhalten, informieren und begeistern. Mit dem Ausbau von RTL+ schaffen wir im ersten Halbjahr das zu unserem vielfältigen Unternehmen passende Angebot – die erste digitale Entertainmentplattform über alle Mediengattungen. Das Waldschutzprojekt ist für uns ein schönes Symbol: Es steht für nachhaltiges Wachstum ebenso wie für die Verantwortung, die wir als Medienunternehmen tragen“, erklären die beiden CO-CEOs Matthias Dang und Stephan Schäfer.

Erhoffte Antworten auf die konkrete Struktur des neu geschaffenen Medien-Imperiums im Hause Bertelsmann gab es nicht, noch nicht. Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RTL Deutschland sich heute erstmal über die neuen Möglichkeiten und den geschenkten Wald freuen dürfen, sind die erwarteten Antworten zum Aufbau des neuen RTL Deutschland und den entsprechenden Verantwortlichkeiten nur noch eine Nacht entfernt: Nach DWDL.de-Informationen sollen ab morgen die Personalien folgen.

Video: Trailer zum "neuen" RTL Deutschland To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Heute soll erstmal die Geburt des neuen RTL Deutschland gefeiert werden, auch mit einem TV-Spot der die Vielfalt, Relevanz und Reichweite des Unternehmens unter dem Motto „Mehr“ vermitteln soll und um 20.14 Uhr einmalig auf allen Sendern der Mediengruppe läuft. DWDL.de zeigt ihn vorab.