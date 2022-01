Nachdem sich Tim Mälzer mit seinen Herausforderinnen und Herausforderen in der vergangenen Staffel Corona-bedingt nur in Deutschland und Österreich duellieren konnte, stehen in der siebten Staffel, die am 6. Februar bei Vox (und jeweils eine Woche im Voraus bei RTL+) mit neuen Folgen an den Start geht, nun zumindest teilweise auch wieder Auslandsreisen auf dem Programm. So geht es diesmal unter anderem nach Irland, Norwegen, Frankreich, Albanien und Großbritannien. Und mit neun neuen Ausgaben fällt die neue Staffel auch wieder länger aus als zuletzt.

"Ich habe mich riesig gefreut, dass wir für die neue Staffel von ‚Kitchen Impossible‘ wieder über die deutschsprachigen Grenzen hinaus drehen konnten. Zu Hause ist es zwar bekanntlich am schönsten. Aber das Format macht eben auch aus, dass wir auf emotionale Entdeckungsreisen gehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Und da draußen gibt es noch so viel Tolles zu erleben – da rückt der Wettbewerb auch mal in den Hintergrund. Was bleibt, sind vor allem die Eindrücke, die Menschen, die Momentaufnahmen mit Land und Leuten", erzählt Tim Mälzer.

Angetreten ist Tim Mälzer für die neuen Folgen diesmal gegen Cornelia Poletto, Haya Molcho, Viktoria Fuchs, Björn Swanson, Sven Wassmer, Alain Weissgerber und Hendrik Haase. Obendrein gibt es diesmal ein "Team-Duell": Tim Mälzer tritt gemeinsam mit Sepp Schellhorn gegen die drei Jungköche Felix Schellhorn, Philip Rachinger und Lukas Mraz, die als "Healthy Boyband" derzeit die Gourmetszene aufmischen. Dass es hierbei auch zu einem Duell zwischen Vater und Sohn kommt, dürfte für zusätzliche Würze sorgen.



Zum Staffelfinale gibt es dann am 3. April wieder eine "Best-Friends-Edition", an der diesmal neben Tim Mälzer und Tim Raue noch Max Strohe teilnehmen wird. Im letzten Jahr hatte diese Version erstmals das Traditions-Duell Mälzer/Raue ersetzt, damals war Alexander Herrmann der Dritte im Bunde. Jeweils einer der drei schickt in dieser Ausgabe die beiden anderen an einen Ort seiner Wahl, wo diese das gleiche Gericht serviert bekommen und in der Originalküche dann gleichzeitig zubereiten müssen. In Nuen (Niederlande) treten Tim Mälzer und Max Strohe zum Duell an, in Bruneck (Italien) kommt es zum Kochfight Tim Raue gegen Max Strohe, Tim Mälzer und Tim Raue versuchen dann in Porches (Portugal) sich zu übertrumpfen. Produziert wird das Format wie üblich von EndemolShine Germany.

Am 21. Februar bringt der zu Bertelsmann gehörende Mosaik Verlag übrigens dann auch noch ein "Kitchen Impossible"-Buch auf den Markt, das unter anderem 45 Rezepte aus den vergangenen Staffeln umfasst. Tim Mälzer blickt in dem Buch auf einige der eindrucksvollsten Begegnungen der letzten sieben Jahre zurück, es werden noch einmal Locations aus dem Format vorgestellt, obendrein wartet man mit Fakten und Zahlen zu den bereisten Kontinenten auf - und ein paar Sprüche von Mälzer sollen natürlich auch nicht fehlen.