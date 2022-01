Die Olympischen Winterspiele in Peking finden zwischen dem 4. und 20. Februar statt, neben ARD und ZDF werden zahlreiche Wettbewerbe auch wieder bei Eurosport zu sehen sein. Der Sportsender aus dem Hause Discovery hat nun die Expertinnen und Experten bekanntgegeben, mit denen man zu den Spielen an den Start geht. Darunter sind auch zahlreiche Neuzugänge, insgesamt setzt man auf 20 ehemalige Athletinnen und Athleten.

Viktoria Rebensburg (Ski alpin), Aljona Savchenko (Eiskunstlauf), Stella Heiß (Curling), Tino Edelmann (Nordische Kombination) und Kevin Kuske (Bob) verstärken demnach als neueste Zugänge das Olympia-Line-Up bei Eurosport. Rebensburg feierte ihre Premiere am Eurosport-Mikrofon bereits im vergangenen Winter, Olympia ist dennoch auch für sie eine Premiere beim Sender.

Bereits bekannt war, dass Eurosport bei den Spielen in Peking erneut auf Fabian Hambüchen setzen wird. Den Vertrag mit dem ehemaligen Turner hatte man bereits vor Monaten verlängert, Hambüchen wird demnach auch 2024 in Paris zum Eurosport-Team gehören. Im Februar moderiert er mit "Hambüchen & Friends - die Olympia-Show" eine Show, die seinen Namen trägt. Gemeinsam mit Moderator Thomas Wagner präsentiert der Turn-Olympiasieger von 2016 täglich um 17 Uhr alle Highlights des Wettkampf-Tages, geht in die Analyse mit dem Eurosport-Experten-Team, holt die Athletinnen und Athleten aus Deutschland durch virtuelle Live-Schalten ins Studio und lässt in Interviews die Sportlerinnen und Sportler des Tages zu Wort kommen.

© Eurosport / Nadine Rupp / Getty Das sind die Expertinnen und Experten von Eurosport für die Olympischen Winterspiele.

Dass Thomas Wagner ebenfalls bei Eurosport zum Einsatz kommt, ist neu. Neben RTL und MagentaTV arbeitet der Moderator seit einiger Zeit auch wieder für seinen ehemaligen Arbeitgeber Sky. Nun kommt mit Eurosport die nächste Station dazu. "Olympische Winterspiele bei Eurosport - das ist für mich 'back to the roots'. 1992 habe ich für das Bundeswehr-Radio Andernach aus Albertville berichtet und dafür fünf Nächte bei minus 17 Grad in einem alten Polo übernachtet", sagt Thomas Wagner. "Auf der einen Seite freue ich mich, dass meine Olympia-Rückkehr mit Sicherheit ein wenig komfortabler sein wird, auf der anderen Seite waren diese Nächte eben mein persönlicher olympischer Spirit, den ich jetzt in die Olympia-Show bei Eurosport einbringen möchte."

Ebenfalls schon bekannt war, dass Eurosport ab dem 9. Februar täglich um 20:15 Uhr die Eishockey-Show "Olympic Hockey Night" zeigen wird (DWDL.de berichtete). Ex-NHL-Star Christian Ehrhoff und Moderator Simon Südel sowie das gesamte Eishockey-Team wandeln dann auf den Spuren des Wintermärchens von 2018 und beschäftigen sich ausführlich mit allen Themen rund um die Sportart.

Die weiteren Eurosport-Experten für die Olympischen Winterspiele heißen Jochen Behle (Skilanglauf), Fritz Dopfer (Ski Alpin), Patrick Ehelechner (Eishockey), Florian Eigler (Ski Cross), Anni Friesinger-Postma (Eisschnelllauf), Hans-Peter Pohl (Nordische Kombination), Tobias Reindl (Ski Freestyle), Andreas Renz (Eishockey), Michael Rösch (Biathlon), Julian von Schleinitz (Rodeln), Martin Schmitt (Skispringen), Werner Schuster (Skispringen) und Frank Wörndl (Ski Alpin). Sein komplettes Team mit allen Kommentatorinnen und Kommentatoren sowie den Moderations-Gespannen will Eurosport noch vor Beginn der Spiele vorstellen.