ProSieben setzt bei der Kampagne für die nächste Staffel von "Germany's Next Topmodel", die am 3. Februar starten wird, auf Fotos, die sowohl Heidi Klum als auch einige Kandidatinnen der neuen Staffel ungeschminkt und "ohne großes Styling" zeigen. Inszeniert wurden sie von Starfotograf Rankin auf Mykonos. Zu sehen sein wird das Ganze auf rund 10.000 Plakatflächen in Deutschland sowie in Social-Media-Ads auf allen großen Plattformen. Los geht's hier am 1. Februar, zuvor werden die vier Motive in vielen Print-Magazinen veröffentlicht.

Beim nun gemeinsam mit der Mitteilung verbreiteten Motiv fällt zudem auf, dass ProSieben offenbar auch die Diversität des Kandidatinnen-Feldes unterstreichen will. Zwar ist der weitaus größte Teil der Topmodel-Anwärterinnen nach wie vor zwischen 18 und 24 Jahren alt, es gibt aber auch zwei Bewerberinnen im Alter von 68 und 66, eine im Alter von 50 Jahren - und gleich zwei von diesen finden sich auf dem Motiv wieder, das zudem auch "Curvy Models" und zumindest eine nicht blonde, nicht weiße Bewerberin zeigt.

© ProSieben

Unterdessen hat ProSieben auch verraten, dass der offizielle Opener-Song der neuen Staffel "Chai Tea with Heidi" heißt - und von Heidi Klum höchstpersönlich gesungen wird. Sie arbeitete dabei mit dem amerikanischen Rapper Snoop Dogg zusammen. Heidi Klum: "Der Song ist ein Electronic Dance Track. Es hat mir so viel Spaß gemacht ihn gemeinsam mit Snoop Dogg aufzunehmen. Ich singe schon mein ganzes Leben gerne und nun mit 'The Godfather of Rap' einen Song zu haben, ist wirklich ein absolutes Highlight in meinem Leben."