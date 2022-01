Netflix hat einen neuen Film aus Deutschland angekündigt: Dieser hört auf den Namen "Das Privileg - Die Auserwählten" und wird ab dem 9. Februar weltweit abrufbar sein. Angekündigt wird die Produktion von Bavaria Fiction als Young-Adult-Horrofilm, dessen Drehbuch von Sebastian Niemann, Eckhard Vollmar, Katharina Schöde und Felix Fuchssteiner - nach einer Geschichte von Sebastian Niemann und Eckhard Vollmar. Zum Cast gehören unter anderem Max Schimmelpfennig, Lea van Acken, Roman Knižka, Lise Risom Olsen, Tijan Marei, Milena Tscharntke, Horst Janson, Nadeshda Brennicke, Maurice Lattke und Rojan Juan Barani.

Und darum geht es: Viele Jahre nach dem tragischen Tod seiner Schwester Anna, wird der mittlerweile 18-jährige Finn (Max Schimmelpfennig) immer wieder von Albträumen und Dämonen gejagt. Was seine Familie als psychotische Folgen eines Kindheitstraumas abtut, fühlt sich für ihn mehr und mehr real an. Als sich schreckliche Ereignisse in seiner Umgebung häufen, kann er nicht länger glauben, dass sich alles nur in seinem Kopf abspielt. Zusammen mit seiner besten Freundin Lena (Lea van Acken) versucht er, das schreckliche Geheimnis zu lüften, welches in seiner Vergangenheit und hinter der unscheinbaren Fassade seiner Familie steckt.

Regie führten Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde, Director of Photography ist Jakub Bejnarowicz, Markus Zimmer fungiert als Produzent.