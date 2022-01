am 12.01.2022 - 13:37 Uhr

Julia Herb, die in der Vergangenheit für Sky Deutschland, die K5 Media Group und zuletzt SquareOne Entertainment als Head of Acquisition & Sales tätig war und somit den gesamten Ein- und Verkauf von Filmlizenzen verantwortete, wechselt zum Weltvertriebs- und Produktionsunternehmen Beta Film und kümmert sich dort ab sofort um das Handelsgeschäft in den deutschsprachigen Märkten.

Sie übernimmt bei Beta Film die Aufgaben von Juliette Jacob und zuvor Nicolas Palme. Während Juliette Jacob künftig für Beta als VP Acquisitions & Sales im französischsprachigen Europa neue Aufgaben im Ein- und Verkauf übernehmen wird, schied Nicolas Palme auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Er wolle sich neuen Projekten widmen, heißt es in einer Mitteilung.