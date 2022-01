Gegenüber dem US-Portal "Variety" haben RTL Group und NBC Universal eine umfassende Partnerschaft bestätigt. Die Rede ist dabei von einer Content- und Anzeigenvertriebspartnerschaft, die NBCU mit RTL AdConnect geschlossen habe. Durch die Vereinbarung sollen die Inhalte von NBCUniversal, das wie Sky zu Comcast gehört, künftig bei den TV-Sendern und auf den digitalen Kanälen von RTL zu sehen sein. Andersherum bekommt auch NBCU Zugriff auf RTL-Inhalte.

NBCU verrät gegenüber "Variety" nichts zu konkreten Vertragsbedingungen oder der Laufzeit des Deals, dennoch scheint man große Stücke auf die geschlossene Partnerschaft zu halten. KC Sullivan, President & Managing Director, Global Advertising & Partnerships bei NBCUniversal, verspricht in den kommenden Jahren weitere internationale Kooperationen mit Blick auf den Eintritt in "Märkte, in denen wir nicht so viele Füße auf dem Boden haben". Das ist zumindest im Fall von Deutschland überraschend, hierzulande ist NBCUniversal schließlich nicht nur seit Jahren selbst aktiv, sondern inzwischen auch über Sky. Nicht zum Deal gehören wohl die Streamingangebote der beiden Unternehmen, also RTL+ und Peacock.

"Wir suchen Partnerschaften mit Menschen, die sich der Exzellenz verschrieben haben", sagt KC Sullivan gegenüber "Variety". "Im Rahmen dieser Partnerschaft kann RTL Connect unsere Inhalte in sechs Märkten [Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Luxemburg, Anm.] zur Verfügung stellen." Es gehe darum, den Marketingpartnern Zugang "zu den besten Inhalten weltweit zu verschaffen", sagt Sullivan. Von Werbekunden sowohl in den USA als auch in China höre man verstärkt, dass diese Zugang zu modernen europäischen Inhalten wünschten. "Jetzt können wir auf die 150 Kanäle von RTL, und damit auf ein viel tieferes Inventar, zugreifen", so Sullivan.

Und Stéphane Coruble, CEO von RTL AdConnect, sagt: "Wir freuen uns sehr über diese bilaterale Partnerschaft mit NBCUniversal. Diese neue Zusammenarbeit erweitert unsere internationale Präsenz mit der führenden US-Rundfunkgruppe und ermöglicht es uns, Vermarktern noch mehr globale Werbelösungen anzubieten."