am 13.01.2022 - 09:41 Uhr

Es kann dann doch nur einen geben: Bei der Bekanntgabe des neuen Führungsteams von RTL Deutschland wurde zwar klar, wer künftig für das Entertainmentunternehmen spricht, nicht aber was mit dem bisherigen langjährigen Sprecher und Bereichsleiter Kommunikation, Christian Körner, passieren würde. Einen Tag später ist klar: Er wird keine andere Aufgabe übernehmen, sondern das Unternehmen zum 31. März diesen Jahres verlassen. "Die aktuellen Veränderungen in unserem Unternehmen sind für mich eine Chance, etwas Neues anzufangen", sagt Körner, der für RTL bzw. die Sendergruppe sowohl Programm- als auch Unternehmens-Kommunikation verantwortete.

Er kam nach Anfängen im Radio 2004 als Pressesprecher von Grundy Light Entertainment (heute UFA Show & Factual) zu RTL, übernahm dort zunächst die Unternehmenskommunikation bei RTL Television, später zudem die Verantwortung für die Programm PR, Events und Services sowie das Team der Charity-Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Seit 2019 war er gesamtverantwortlicher Bereichsleiter Kommunikation und Unternehmenssprecher von RTL Deutschland.

"Ich bin dankbar für 18 intensive Jahre voller spannender Unternehmens- und Programmthemen, die ich zusammen mit meinem starken Team kommunikativ orchestrieren durfte: Oft bunt und straff getaktet durch das täglich öffentliche Zeugnis der TV-Quoten. Mein ausdrücklicher Dank geht an Stephan Schäfer und Matthias Dang und an ihre Vorgänger:innen für das große Vertrauen und den Freiraum, den ich genießen durfte. Ich wünsche RTL Deutschland viel Erfolg. Das Kommunikationsteam in Köln und Hamburg wird auch die nächste Etappe unter der Leitung von Frank Thomsen hervorragend begleiten.“

Zum Abschied betonen Stephan Schäfer und Matthias Dang, Co-CEOs RTL Deutschland, wie sehr Körner in den vergangenen Jahren maßgeblich die Wahrnehmung des Unternehmens geprägt habe: "Als wichtiger Taktgeber hat er so kommuniziert, wie er ist: geradeaus, empathisch, stets mit Lust auf Veränderung, feinem Themengespür und bestens vernetzt. Er gehört fest zum Kernteam, das unseren Transformationsprozess aktiv vorantreibt. Wir bedanken uns von Herzen für seine herausragenden Leistungen und wünschen ihm für die Zukunft beruflich und persönlich alles erdenklich Gute.“