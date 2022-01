Es ist die erste Serienhauptrolle für Schauspieler Henning Baum nach dem Ende des einstigen Sat.1-Erfolgs "Der letzte Bulle". Aus dem Bullen wird nun quasi ein König – und zwar "Der König von Palma". Sechs Episoden der Serie sind zwischen April und Juli vergangenen Jahres auf Mallorca entstanden, hinter der Produktion steht die UFA Fiction. Während eine Free-TV-Ausstrahlung der Geschichte im Laufe dieses Jahres bei RTL erfolgen soll, lassen sich die Episoden beim Streamingdienst RTL+ ab dem 24. Februar ansehen.

Baum ist in dem Format Matthias "Matti" Adler der an der Playa de Palma einen Biergarten eröffnet. Erfolg stellt sich schnell ein, doch ebenso schnell gerät er mit seiner Familie in einen Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt, dem sie nicht mehr entkommen können. Während "Der letzte Bulle" seinen Ursprung in den 80ern hatte, erzählt "Der König von Palma" nun ein Mallorca Anfang der 90er und nach Senderangaben somit eine Zeit auf der Insel, die ausschweifend, aber auch ziemlich angsteinflößend gewesen sei. "Durch die Augen unserer Hauptfigur Matthias „Matti“ Adler und seiner Familie erleben wir eine Realität, die im Kontrast zu den Hochglanz-Bildern aus Urlaubskatalogen steht. Umgeben von fröhlichen Touristen, bewegen sich unsere Figuren in einer Parallelwelt, in der mit harten Bandagen gekämpft wird", beschreiben Autor, Showrunner und Produzent Johannes Kunkel sowie Showrunnerin und Headautorin Veronica Priefer in einem gemeinsamen Statement.

Neben Baum wurden weitere Hauptrollen der Serie mit Sandra Borgmann ("Dark") und Pia-Micaela Barucki ("Charité") besetzt. Ebenfalls vor der Kamera zu sehen sind die aus "GZSZ" bekannte Eva Mona Rodekirchen, Sönke Möhring, Lucas Cordalis und auch André Hennicke. Am 24. Februar startet Streamingdienst RTL+ übrigens nicht nur die neue Serie mit Henning Baum, sondern auch eine Dokumentation mit dem ehemaligen "letzten Bullen".

In "Möhring & Baum – Im Einsatz mit Profis der GSG9" absolvieren Henning Baum und Wotan Wilke Möhring ein Training mit der Eliteeinheit GSG9. Der von der Firma SpinTV umgesetzte Crashkurs gipfelt schließlich in einem authentischen Geiselbefreiungsszenario, einer physischen und psychischen Grenzerfahrung.