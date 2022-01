Wie schon im Frühjahr 2020 wird Vox im Spätwinter 2022 die Eigenproduktionen "First Dates Hotel" und "Prince Charming" mit ihren jeweils dritten Staffeln wieder zusammen zeigen. Im linearen Programm starten die neuen Episoden am Montag, 7. Februar. Die Primetime eröffnet dann Roland Trettl, der ins "First Dates Hotel" bittet, ehe "Prince Charming" jeweils ab 22:20 Uhr zu sehen sein wird. Als Lead-Out von "First Dates Hotel" machte die Kuppelshow vor knapp zwei Jahren eine recht gute Figur, sie erzielte rund 6,3 Prozent Marktanteil im Schnitt. Staffel zwei kam dann Ende 2020 – als Lead-Out von "Goodbye Deutschland" – nicht über rund viereinhalb Prozent hinaus.

In der nun dritten Runde der Produktion von Seapoint steht in neun Episoden Kim Tränka (31) im Fokus. Er sucht seinen Mister Right. Die Wahl hat er zwischen 18 Männern im Alter zwischen 22 und 40 Jahren. Die Ausgaben lassen sich bereits jetzt bei RTL+ abrufen. Zu den neun Episoden kommt auch noch eine Wiedersehenssendung hinzu. Beim Streamingdienst sei die dritte Staffel die bisher stärkste gewesen, teilt Vox mit – kein Wunder also, dass die Verträge für die Produktion einer vierten Runde schon unterschrieben sind. Während Kreta Schauplatz von "Prince Charming" ist, steht das "First Dates Hotel" in Kroatien.

Warner Bros. ITVP Deutschland will in dem Format bei romantischem Abendessen wieder verkuppeln. An Roland Trettls Seite stehen in Staffel drei neben Nic, Phil, Tim, Maria, Marlitt und Damian erstmals seine neuen Team-Mitglieder Julia und Lara sowie die Rezeptionistin Lieselot bereit. Nach Vox-Angaben dürfen Fans des Formats in der kommenden Runde so viele Matches wie nie erwarten. Gematched haben auch die bisherigen zwei Staffeln des Formats. Im vergangenen Jahr holte die Sendung bis zu zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und im Schnitt einwandfreie 8,8 Prozent.

Das dürfte auch der Grund sein, warum Vox die Episodenanzahl erhöht hat. Umfassten die ersten beiden Runden jeweils sechs Folgen, stehen nun acht Folgen zur Ausstrahlung bereit.