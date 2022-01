Im Dezember 2020 kürte DWDL.de die beiden Fernsehmacherinnen Nadine Grünfeld und Kerstin Kalenberg, bei Endemol Shine Germany verantwortlich für die ProSieben-Show "The Masked Singer" zu Bildschirmheldinnen des ersten Pandemie-Jahres. Die Rateshow war gerade on air als Corona für den ersten Lockdown sorgte, wurde aber trotz Corona-Fällen im Kandidatenfeld mit Unterbrechung zu Ende gebracht. Einen Deutschen Fernsehpreis für die Beste Unterhaltung Show" gab es ebenfalls.

Jetzt aber geht das Duo getrennte Wege. Kerstin Kalenberg, seit 2017 im Unternehmen, ist von Geschäftsführer Fabian Tobias als Creative Director in das Management-Board von Endemol Shine Germany berufen worden. Kalenberg berichtet in der neuen Funktion, ebenso wie die Kollegen Rainer Laux und Sven Steffensmeier, direkt an Tobias. Neben "The Masked Singer" für ProSieben verantwortet Kalenberg u.a. auch die Versionen für die Schweiz und Österreich sowie das gerade laufende "The Masked Dancer".

© Endemol Shine Germany

Die Gelobte selbst sagt zur neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr über die Wertschätzung und das entgegengebrachte Vertrauen der Geschäftsführung. Als leidenschaftliche Programmmacherin, liebe ich den kreativen Austausch mit meinem Team zur Entwicklung neuer Ideen und Gestaltung unserer Formate. Zukünftig auch in die kreativen Prozesse des Management-Boards involviert zu sein, ist eine schöne neue Herausforderung und Perspektive für mich."

Kalenbergs Kollegin Nadine Grünfeld wiederum wird Endemol Shine Germany im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen, wie das Unternehmen im gleichen Zug mitteilt. Geschäftsführer Fabian Tobias: "Bei Nadine möchte ich mich herzlich für ihre außerordentliche Arbeit bedanken und wünsche Ihr für die berufliche Zukunft alles Gute."