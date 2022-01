Christian Düren wird 2022 nach seinen früheren Einsätzen bei "Balls" oder "Die Alm" ein neues Unterhaltungsformat im Abendprogramm von ProSieben erhalten. "Lucky Stars – Alles auf die Fünf" wird von Redseven Entertainment produziert und hat noch keinen exakten Sendetermin. ProSieben spricht von einer Ausstrahlung von – passenderweise – fünf Ausgaben im kommenden Frühjahr. Bei dem Neustart handelt es sich um eine Game-Quiz-Show, in der Teilnehmende maximal 100.000 Euro gewinnen können, aber nur wenn Prominente mithelfen.

Die Show geht zunächst über fünf Quizrunden, in denen der Kandidat oder die Kandidatin gemeinsam mit einem Star je 5.000 Euro gewinnen kann. Nach jeder dieser Runden kann der Betrag verdoppelt werden, sofern der Star eine Challenge meistert. Welcher Star ins Rennen geht, liegt in der Entscheidungsgewalt der Kandidatin oder des Kandidaten. Somit könnten am Ende der fünf Runden bis zu 50.000 Euro auf dem Konto sein.

So läuft das Finale, in dem die Fallhöhe nochmals steigt: Das erspielte Geld wird in fünf Teile aufgeteilt, um die die fünf Stars in fünf Aufgaben nochmals spielen müssen. Schafft der "Lucky Star" die Aufgabe, verdoppelt sich der Anteil. Scheitert er, ist sein Betrag jedoch endgültig verloren.

Lilly Becker, Charlotte Würdig, Marcel Reif und Wigald Boning gehören zu den "Lucky Stars", die aktuell bereits bekannt sind. Moderator Christian Düren, den TV-Zuschauer auch von "ran" und "taff" kennen, erklärt, dass es, um erfolgreich zu sein, eben nicht nur auf den Kandidaten oder die Kandidatin ankomme, sondern auch auf den Promi. "Das kann – je nach Promi-Auswahl und Kategorie – sehr gut klappen oder ziemlich in die Hose gehen."