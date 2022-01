Am 31. Januar startet Streamingdienst RTL+ den inzwischen dritten "GZSZ"-Ableger binnen einiger Monate: Bei "Leon – Glaub' nicht alles, was du siehst" stehen Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos im Fokus der Handlung. Während Fehlow in seiner langjährigen "GZSZ"-Rolle Leon zu sehen ist, spielt Sideropoulos eine Doppelrolle: Die in "GZSZ" längst verstorbene Verena und Sarah Elsässer, die dieser sehr ähnlich sieht. Im Free-TV wird RTL den Ableger nun am Dienstag, 15. Februar als Primetime-Spielfilm zeigen, der exklusive Bonusszenen beinhaltet, die in der Serie nicht vorkommen.