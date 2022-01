am 18.01.2022 - 14:08 Uhr

RTL arbeitet an einer Adaption des belgischen TV-Hits "De slimste Men ter Wereld", für deren Moderation der Privatsender den Schauspieler Hans Sigl gewonnen hat. Entsprechende Planungen hat RTL gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt. Sigl feiert seit vielen als ZDF-"Bergdoktor" große Erfolg, stand zuletzt aber auch für die RTL-Doku "Die Herz-OP" vor der Kamera, die in dieser Woche am späten Donnerstagabend ihre Free-TV-Premiere feiern wird.

Die Produktion für die deutsche Adaption soll indes schon im Frühjahr beginnen, die Ausstrahlung ist für den Sommer geplant - der genaue Sendeplatz steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest. Klar ist hingegen, dass die 2018 von Oliver Fuchs und Ina Eck gegründete Kölner Produktionsfirma Fabiola für die Umsetzung verantwortlich zeichnen wird.

Übersetzt bedeutet der Show-Titel übrigens so viel wie "Der klügste Mensch der Welt" - und die Suche nach der Gewinnerin und dem Gewinner ist in Belgien seit fast 20 Jahren ein großer Erfolg. Auch im niederländischen Fernsehen ist das Format schon lange mit guten Quoten vertreten. Die erste Staffel lief dort im Jahr 2006 und wurde von Linda de Mol präsentiert.

Die Besonderheit der über mehrere Wochen angelegten Show liegt darin, dass die Kandidatinnen und Kandidaten assoziativ denken müssen. Die meisten Runden bestehen aus Fragen, die gleich mehrere Antworten erfordern.