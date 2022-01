am 19.01.2022 - 10:40 Uhr

Bis zu 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Dienstagabend bei Sport1 das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV, das erst in einem ebenso dramatischen wie denkwürdigen Elfmeterschießen entschieden wurde. Für einen denkwürdigen Moment sorgte aber auch Kommentator Markus Höhner, der fälschlicherweise die Entlassung von Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis verkündete.

"Wow, das ist ein Hammer, liebe Fußballfreunde. Jetzt kommt 'ne dicke Nachricht, und zwar aus Schalke", leitete Höhner die Falschmeldung während der ersten Spielhälfte ein und verkündete anschließend unter Verweis auf den Klub den angeblichen Trainer-Rausschmiss - lag damit allerdings gehörig daneben. Offensichtlich beruhte die Falschmeldung auf einem mit Schalke-Wappen versehenen Twitter-Account, der jedoch nichts mit dem Verein zu tun hat.

Wenige Minuten später musste Höhner schließlich zurückrudern. "Tut uns natürlich auch leid, dass wir das weitergetragen haben. Sorry an den FC Schalke", sagte Höhner und verwies auf den Fake-Account "aus komischen Gefilden". Die Nachricht sei "ein ganz großer Unsinn", so der Sport1-Kommentator weiter.

Bereits in wenigen Tagen wird Sport1 die Gelegenheit haben, sich persönlich zu entschuldigen, denn am Samstag wird der Free-TV-Sender das Zweitliga-Auswärtsspiel von Schalke 04 bei Erzgebirge Aue live übertragen - dann wohl auch mit Dimitrios Grammozis auf der Trainerbank.