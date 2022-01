am 19.01.2022 - 10:36 Uhr

Zum 1. April wechselt Gregor Peter Schmitz zu RTL Deutschland, wie das Unternehmen am Mittwochmorgen bekannt gab. Schmitz ist seit vier Jahren Chefredakteur der "Augsburger Allgemeinen" und wurde in dieser Position 2020 zum Cheredakteur des Jahres gewählt. Zuvor war er für die "Wirtschaftswoche" und den "Spiegel" tätig.

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News: "Ich freue mich sehr, dass mit Gregor Peter Schmitz ein so renommierter Journalist zu uns wechselt. Mit seiner Leidenschaft für hochwertigen Journalismus und als exzellenter Erklärer des Geschehens, der Erfahrungen in allen Mediengattungen gesammelt hat, wird er prägend am Ausbau unserer journalistischen Angebote mitwirken."

Welche Aufgaben er bei RTL genau übernehmen soll, ist unterdessen noch unklar. "Meedia" berichtet unter Berufung auf Senderkeise, er solle eine "übergeordnete Rolle für die Marke 'Stern'" spielen. RTL will erklärtermaßen die Aktivitäten um die Marke "Stern" auch im TV ausbauen. Als man am Sonntag ein "Stern TV" unter eigener Regie statt durch die sonst dafür zuständige Produktionsfirma i&u TV produzierte, hagelte es allerdings vor allem Kritik.