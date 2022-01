am 19.01.2022 - 15:05 Uhr

RTL hat eine kurzfristige Programmänderung für den Sonntag angekündigt. Anstelle der eigentlich eingeplanten Ausstrahlung der einst für Nitro produzierten Musik-Dokureihe "Soundtracks für die Ewigkeit" nimmt der Privatsender nun ab 11:55 Uhr den Spielfilm-Klassiker "Manta - Der Film" ins Programm. Ab 13:50 Uhr folgt die Fortsetzung "Manta, Manta".

Die Programmänderung dürfte nicht zuletzt als Reaktion auf die Dschungelcamp-Teilnahme von Schauspielerin Tina Ruland zu verstehen sein, die einst durch "Manta, Manta" große Bekanntheit erlangte. Im Free-TV waren die beiden Komödien zuletzt im vorigen August bei Nitro zu sehen, wo sie Marktanteile von über vier Prozent verzeichneten - für den kleinen Sender ein voller Erfolg.

Viel zu verlieren hat RTL indes nicht, denn sonntags kämpft der Privatsender mittlerweile mit fast durchweg großen Quoten-Problemen. In der vergangenen Woche hatte "Soundtracks für die Ewigkeit" mittags kaum mehr als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren, auch die morgendliche Wiederholung der eigentlich für RTLplus gedachten "Schlagernacht des Jahres" war ebenso wenig ein Erfolg wie "Die lustigsten Homevideos der Welt", auf die der Sender am Nachmittag setzte.

Nun bleibt abzuwarten, ob der Dschungel das Interesse an den alten "Manta"-Filmen steigert, sodass die Sonntags-Quoten des Privatsenders ein wenig anziehen. An den Homevideos und der neuen Show "Master of Sweets" hält RTL trotz schwacher Quoten übrigens fest.