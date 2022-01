Eigentlich einmal für das Nachmittagsprogramm von RTL gedacht, schafft es die Datingshow "Das Liebeskarussell" mit Evelyn Burdecki und reichlich Verspätung doch noch ins Fernsehen - und zwar beim Pay-TV-Sender RTL Passion. Dort laufen 16 der insgesamt 40 noch vor der Pandemie produzierten Folgen überraschend sogar zur besten Sendezeit: Zu sehen gibt es das von Constantin Entertainment produzierte Format ab Valentinstag, also ab dem 14. Februar jeweils montags um 20:15 Uhr.

In der Show lädt die einstige "Dschungelkönigin" jeweils fünf Single-Ladys zu sich ins Studio ein und steht den Damen bei der Suche nach ihren Traumprinzen mit Rat und Tat zur Seite. An ihrer Seite führt Thorsten Schorn aus dem Off durch die Sendung, erklärt Regeln und kommentiert den Liebes-Check möglicher Paare. Schorn ist dem Nachmittags-Publikum seit vielen Jahren als Stimme von "Shopping Queen" bekannt und fungiert darüber hinaus auch als Spielleiter der erfolgreichen RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger.

Bei RTL Passion läuft "Das Liebeskarussell" übrigens zusammen mit der US-Show "Dating Naked", die montags ab 21:10 Uhr übernimmt.