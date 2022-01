am 20.01.2022 - 14:29 Uhr

Vox hat eine neue Reihe angekündigt, in der Mehrlingskinder im Fokus stehen. "Mehr geht nicht! Die Mehrlinge" wird ab dem 18. Februar immer freitags ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen sein. Vorerst hat man drei Ausgaben der Reihe von i&u TV produzieren lassen. Das Format ersetzt auf dem Sendeplatz am Freitag das neue "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders", das in der vergangenen Woche mit keinen überragenden, aber immerhin soliden Quoten gestartet war (DWDL.de berichtete).

In "Mehr geht nicht! Die Mehrlinge" sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer Familien, in denen Mehrlingskinder leben. Als Lorena Acker Anfang 2018 schwanger wird, ist sie überglücklich. Doch dann folgt eine Überraschung: Nicht ein Baby ist unterwegs, sondern gleich vier. Roksana Temiz aus Berlin hat sogar gleich sechs Kinder auf einmal zur Welt gebracht. Und dann sind da noch Annette Eisenhardt und ihr Mann, sie haben insgesamt acht Kinder.