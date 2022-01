am 20.01.2022 - 16:31 Uhr

ARD und ZDF haben für Donnerstagabend News-Sondersendungen angekündigt. Das Erste wird um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" ins Programm nehmen, der von Christian Nitsche moderiert wird. Schon etwas früher, nämlich direkt im Anschluss an die "heute"-Nachrichten um 19:20 Uhr, zeigt das ZDF ein "ZDF spezial", durch diese Sendung führt Andreas Klinner.

Beide Sondersendungen beschäftigen sich mit einem Gutachten, das gerade erst veröffentlicht wurde. Darin geht es um Missbrauchsfälle im katholischen Erzbistum München und Freising, offenbar gibt es fast 500 Betroffene von sexualisierter Gewalt. Den Bericht bezeichnen die Verfasser als "Bilanz des Schreckens". Das Gutachten belastet auch den früheren Papst Benedikt XVI. in vier Fällen des Fehlverhaltens im Umgang mit sexuellem Missbrauch während seiner Zeit als Erzbischof des Bistums München und Freising.

Während die ARD noch keine konkreten Gesprächsgäste angekündigt hat, wird Andreas Klinner im ZDF unter anderem mit dem Sprecher der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, und dem Essener Bischof Franz-Josef Overbeck sprechen.

Das nachfolgende Programm bei beiden Sendern verschiebt sich entsprechend etwas nach hinten, es handelt sich aber nur um jeweils rund 10 Minuten. Im ZDF beginnt "Notruf Hafenkante" also erst um 19:35 Uhr, weshalb auch "Der Bergdoktor" in der Primetime und das nachfolgende "heute journal" 10 Minuten später startet. Im Ersten geht "Nord bei Nordwest: Wilde Hunde" um 20:25 Uhr los, auch die "Tagesthemen" sind dann etwas später zu sehen als gewohnt. Die Privatsender, sonst in den zurückliegenden Wochen auch durchaus schnell, Sondersendungen ins Programm zu nehmen, haben bislang noch keine Ankündigungen für News-Specials gemacht.