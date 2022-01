Mehrere Fernsehsender reagieren mit Programmänderungen auf den Tod des Schauspieler Hardy Krüger, darunter Das Erste, das ab 0:15 Uhr die Sendung "Die Welt war mein Zuhause" ausstrahlen wird. "Mit Hardy Krüger haben wir eine der letzten Ikonen des deutschen Nachkriegsfilms verloren", sagte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. "Als Sonnyboy in den 1950er Jahren zum Star avanciert, gelangte er mit seinem kraftvollen Spiel in internationalen Filmproduktionen zu Weltgeltung."

Und weiter: "Hardy Krüger war ein wacher, der Welt zugewandter Geist, dem die Schauspielerei irgendwann nicht mehr ausreichte: Er schrieb Romane und Erlebnisberichte, brachte uns in seiner ARD-Reihe 'Weltenbummler' lange vor der Globalisierung fremde Länder und Menschen näher und engagierte sich dabei immer auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er war ein großer Kosmopolit, der uns nicht nur in Deutschland fehlen wird."

Das ZDF nimmt unterdessen um 0:55 Uhr die Wiederholung einer Ausgabe von "ZDF History" ins Programm. Diese trägt den Titel "Hardy Krüger - Eine deutsche Legende" und war erstmals vor knapp zwei Jahren zu sehen. Auf deutlich früherem Sendeplatz, nämlich schon um 20:15 Uhr, zeigt Arte an diesem Donnerstag die Dokumentation "Die Hardy Krüger Story" von Patrick Zeilhofer aus dem Jahr 2018.

Wer noch einmal Krügers Werke sehen möchte, bekommt derweil im Pay-TV die Gelegenheit dazu. So wird Sky Cinema Classics am Freitag und Samstag insgesamt elf Filme mit Hardy Krüger zeigen. Los geht's am Freitag um 20:15 Uhr mit "Banktresor 713", danach gibt es unter anderem "Die tödliche Falle" und "Der Fuchs von Paris" zu sehen. Der Heimatkanal wiederholt darüber hinaus am Samstag ab 15:10 Uhr den Klassiker "Die Christel von der Post", gefolgt von "Gestehen Sie, Dr. Corda!".