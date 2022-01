Vor wenigen Wochen endete bei Vox das über ein Jahrzehnt beim Sender beheimatete Format "Biete Rostlaube, suche Traumauto" mit Panagiota Petridou. Die Moderatorin hat nun eine neue Heimat gefunden. Ab Mitte Februar wird sie bei RTLzwei zu sehen sein – in einem neuen Primetime-Format, das der Sender im zurückliegenden Herbst erstmals in einem DWDL-Interview vorstellte. "Die Retourenjäger", nicht zu verwechseln mit dem nachmittags gesendeten und sehr ähnlich anmutenden Format "Retourenprofis" bei RTL, starten am 16. Februar um 20:15 Uhr und sind fortan mittwochs beim Privatsender zu sehen. Aktuell sind dort noch "Die Wollnys" beheimatet.

Produziert wird die Sendung, die auf dem Format "Bidding Wars" von Whizz Kid Entertainment beruht, in Deutschland von UFA Show & Factual. Thematisch geht es um Händler, die sich in Zeiten des boomenden Online-Handels längst darauf spezialisiert haben, Retourenware einzukaufen. Nach RTLzwei-Angaben gibt es jährlich allein in Deutschland 500 Millionen Retouren. Um Kosten zu sparen, entsorgt der Online-Handel diese Pakete nicht selten ungeöffnet. Das Ziel der neuen RTLzwei-"Retourenjäger" ist also, Kundenrücksendungen und Restposten vor dem Schredder zu retten und gleichzeitig Paletten voller unverhoffter Schätze zu ersteigern. Das deutsche Fernsehen wird also, achteinhalb Jahre nach dem Start von "Bares für Rares" (ZDF) um eine Auktionssendung reicher.

Petridou soll in nach Senderangaben "hitzigen Bieter-Duellen" Verkaufsleiterin, Dompteurin und Schiedsrichterin in einem sein. Und das sind die Händler, die mitbieten: Dirk Wünning (55) aus Köln ist seit 20 Jahren im Retourengeschäft und immer auf der Suche nach Ware für seinen Online-Shop oder den geliebten Karneval. Hanno Zwicker (59) macht Geschäfte, wo andere kein Potential sehen, er mag also vor allem Skurriles. Die gelernte Frisörmeisterin Eva Stevanello (44) hat während Corona nach einem anderen Standbein gesucht und im Retourengeschäft eine Chance gesehen.

Das Paar René und Daniela Nimz aus Berlin ist auf Deko- und Restposten spezialisiert und Kasarinow bringt mit seinen 31 Jahren bereits das geballte Wissen seines Familienbetriebs mit. Bereits in dritter Generation handelt seine Familie mit Retourware. Der Clou: Dabei wissen die Händlerinnen und Händler bis zum Ende nicht, was sich unter einer Box verbirgt. Einzig 30 Sekunden vor Beginn bekommen sie einen kurzen Einblick auf die Palette. Dann müssen sie entscheiden, ob die Jagd sich lohnt. Petridou selbst sagt über ihr neues TV-Format: "Wöchentlich bringe ich Paletten voller Retourenschätze unter den Hammer. Zu sehen, welcher Retourenjäger und welche Retourenjägerin dabei den richtigen Riecher hat und sich die besten Deals schnappt, ist super spannend und bringt dem Publikum viel Freude."