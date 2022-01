Seit rund 15 Jahren arbeitet David Whigham ununterbrochen für ntv. So war er in dieser Zeit nicht nur Redaktionsleiter des "ntv Auslandsreports", Nachrichtenmoderator und Chef vom Dienst, sondern auch (stellvertretender) Nachrichtenchef. Zum 1. Februar 2022 steigt der 49 Jahre alte Journalist nun zum stellvertretenden Chefredakteur des Nachrichtensenders auf. Er löst somit Göksen Büyükbezci ab, der innerhalb der Mediengruppe und nach Senderangaben auf eigenen Wunsch eine neue Aufgabe übernehmen werde. Welche, das ist nicht bekannt.

Göksen Büyükbezci, ließ ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje am Montag in einem Statement wissen, sei "in den vergangenen Jahren für den Erfolg von ntv entscheidend mitverantwortlich" gewesen und hätte das Team mit Kompetenz und Persönlichkeit bereichert. Über seinen Nachfolger sagte die Chefredakteurin: "David Whigham ist ein versierter, international vernetzter Journalist und ein exzellenter Kenner des Nachrichtengeschäfts vor und hinter der Kamera. Ich freue mich darauf, mit ihm in seiner erweiterten Funktion, sowie mit unserer Nachrichtenchefin Renate Friedrich und dem gesamten ntv-Team die Stärken des Senders weiter auszubauen."



Sein Volontariat absolviert hatte Whigham in den 90er Jahren bei der Deutschen Fernsehen Nachrichtenagentur (DFA). 2000 arbeitete er schon einmal für kürzere Zeit für ntv in London, danach folgten Stationen bei CNN in Deutschland und tv.nrw.