Für eine Überraschung gesorgt hatte RTL am Samstag mit der Ankündigung, dass "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" an den kommenden beiden Donnerstagen nicht erst um 22:15 Uhr beginnt, sondern schon direkt um 20:15 Uhr. Somit duelliert sich das Dschungelcamp in dieser Woche mit dem Finale von "The Masked Dancer" bei ProSieben. Und in der kommenden Woche treten die Dschungelcamper gegen die angehenden Models von Heidi Klum in der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" an.

Die von Angelika Finger-Erben und Olivia Jones präsentierte Sendung wird in zwei Teilen präsentiert. Um 23:10 Uhr wird das Format für zehn Minuten von "RTL Direkt" unterbrochen – und schließlich um 23:20 Uhr fortgesetzt. Der Umstand wirkt aber auch deshalb ein wenig kurios, weil der zweite Teil lediglich zehn Minuten lang sein wird. Ein "Extra Spezial" mit 30 Minuten Sendelänge ist für 23:30 Uhr eingeplant. Das "RTL Nachtjournal", das wegen des Dschungels nun in der Regel erst gegen ein Uhr beginnt, rutscht am Donnerstag wieder auf seinen eigentlichen Slot um Mitternacht vor. Für den ersten Februar-Donnerstag steht noch kein genauer RTL-Ablauf fest.