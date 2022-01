Dass es bei Disney+ nicht nur reine Disney-Filme zu sehen gibt, sondern auch Serien wie "The Walking Dead", "Family Guy" oder viele weitere, hat sich vielleicht noch nicht überall herumgesprochen. Um das zu ändern, startet der Streamingdienst unter dem Titel "House of Disney+" nun eine europaweite Marketingkampagne. Darin gibt es neben der schon genannten Zombie-Serie unter anderem auch die "Simpsons", "Toy Story" und "The Kardashians" zu sehen.

In der Kampagne werden die genannten Serien zum Leben erweckt. Der TV-Spot verbindet Live-Action- mit CGI-Elementen und beginnt mit einem neu gemischten Soundtrack von "Wondrous Place" des Sängers Billy Fury aus den 1960er Jahren, während die Kamera aus den Wolken auf einige Appartementhäuser herabfährt, deren Silhouette an das Disney Schloss erinnert. Verschiedene Wohnungen stehen in den Spots für verschiedene Inhalte.

In Deutschland wird die Marketingkampagne inklusive des Spots in zwei Längen, einmal in 60 und noch einmal in 30 Sekunden, ab sofort für einen Monat als Multi-Channel-Kampagne ausgespielt. Neben einer Großflächen-Plakatierung an Hauswänden, Printanzeigen, PR, Online-/Social-Kampagne wird der Spot in Highlight-Formaten in der Primetime im TV und im Kino zu sehen sein sowie zusätzlich in großen Bahnhöfen in 110 deutschen Städten auf knapp 2000 Screens.

Usama Al-Qassab, Vice President Marketing Disney+ EMEA, The Walt Disney Company, sagt: "Disney ist ein Synonym für zeitloses Storytelling, und mit dieser Kampagne wollen wir den Zuschauern verdeutlichen, dass Disney+ das Zuhause einer großen Vielfalt an ikonischen Inhalten ist. Von ‘Encanto’ und ‘Das Buch von Boba Fett’ über ‘Pam & Tommy’ und ‘The Walking Dead’ bis hin zu unseren kommenden europäischen Eigenproduktionen. Unsere Abonnenten finden auf Disney+ so ziemlich alles, worauf sie Lust haben. Manche werden sogar überrascht sein, was es dort alles zu finden gibt." Der TV-Spot wurde von Leo Burnett London unter der Regie von Ian Pons Jewell erstellt und baut auf der Idee auf, vermeintlich gegensätzliche Inhalte gegenüberzustellen.