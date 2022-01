ZDFneo hat die Rückkehr von Mai Thi Nguyen-Kim und Tommi Schmitt ins Programm angekündigt. Die neue Staffel von "Maithink X - Die Show" mit der Wissenschaftsjournalistin startet am Sonntag, den 6. März. Die sechs neuen Ausgaben sind dann immer um 22:15 Uhr beim Sender zu sehen, vorab gibt’s die Folge zudem immer in der ZDF-Mediathek. Produziert wird das Format wie gehabt von der btf.

In der Sendung will Mai Thi Nguyen-Kim Wissenschaftsthemen locker aufbereiten und so für ein breites Publikum zugänglich machen. Eben so, wie sie das bislang schon bei Youtube gemacht hat. Vor allem bei den unterhaltenden Elementen gab es in Staffel eins aber noch Verbesserungsbedarf. Mit im Schnitt 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zum Start schon recht ordentlich, wobei es noch Luft nach oben gibt. Zeitversetzte und reine Online-Nutzung ist in dieser Zahl noch nicht mit einberechnet. Die zweite Staffel hatte ZDFneo angekündigt, als die erste noch gar nicht gezeigt war.

Darüber hinaus hat ZDFneo nun auch die Rückkehr von Tommi Schmitt angekündigt. Von dessen Late-Night-Show "Studio Schmitt" werden in diesem Jahr bekanntlich gleich 24 neue Ausgaben zu sehen sein (DWDL.de berichtete). Schon die bisher gezeigten Folgen wussten aus Quotensicht durchaus zu überzeugen, nach ZDF-Angaben erreichte Staffel zwei rund 1,9 Prozent in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen. Ab dem 10. März sind jeden Donnerstag um 22:10 Uhr neue Folgen zu sehen. In der Mediathek gibt’s die jeweils neueste Folge bereits ab 20:15 Uhr. Produziert wird "Studio Schmitt" von Seapoint.

Sowohl bei "Maithink X" als auch bei "Studio Schmitt" dient übrigens die "heute show" als Vorlauf. Am Sonntag zeigt das ZDF vor der Wiederholung der Satire-Sendung noch einen Film. Am Donnerstagabend gibt’s vorher noch zwei alte Folgen der US-Serie "Monk" zu sehen.