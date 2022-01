Erst am Montag hat DWDL.de exklusiv darüber berichtet, dass die ARD an einem weiteren Ableger der "WaPo"-Reihe arbeitet, dieser soll dann auf der Elbe spielen. Einen Tag später hat Das Erste angekündigt, dass es im März mit der dritten Staffel von "WaPo Berlin" weitergehen wird. Ab dem 8. März werden insgesamt acht neue Folgen auf dem gewohnten Sendeplatz am Dienstag um 18:50 Uhr zu sehen sein. Produziert wird "WaPo Berlin" von Saxonia Media.

Darüber hinaus hat Das Erste jetzt auch noch ein Kurz-Format angekündigt, in dem man ab Ende Februar die Personen vorstellen wird, die zum deutschen ESC-Vorentscheid antreten. Ab dem 21. Februar zeigt der Sender montags bis donnerstags ab 19:45 Uhr "ESC vor acht". In acht Folgen werden die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt. Außerdem will man in der Sendung auf den anstehenden Wettbewerb blicken und auch auf die ESC-Geschichte zurückschauen. Beim ARD ESC-Tag am Freitag, den 4. März, wird das Publikum bestimmen, wer von den Sängerinnen und Sängern für Deutschland beim ESC in Turin auf der Bühne stehen wird.