Am Ende ist es nur eine Formsache gewesen. Der WDR-Rundfunkrat hat Andrea Schafarczyk mit 48 von 52 Stimmen zur neuen Programmdirektorin für NRW, Wissen und Kultur gewählt. Noch im alten Jahr hatte WDR-Intendant Tom Buhrow Schafarczyk für diesen Posten vorgeschlagen, mit einer Zustimmung des Rundfunkrats war also zu rechnen. Ihren neuen Posten tritt Andrea Schafarczyk am 1. April an.

Schafarczyk folgt damit auf Valerie Weber, die den WDR vor einigen Wochen um die Auflösung ihres Vertrags gebeten hatte. Inzwischen ist klar, dass es Weber zurück zum Privatradio zieht. Zum 1. Februar wird sie Geschäftsführerin Programm der Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG. Das Unternehmen war vor einem Jahr gegründet worden und vereint nun die Sender bigFM, RPR1., Radio Regenbogen sowie Regenbogen zwei.

Andrea Schafarczyk kommt vom HR, wo sie seit 2020 als medienübergreifende Chefredakteurin Change-Projekte des Senders verantwortete. Von 2015 bis 2020 steuerte sie als Chefredakteurin bei Radio Bremen unter anderem die Neuaufstellung der regionalen Berichterstattung, den Aufbau des Newsrooms und den Relaunch des Online-Auftrittes. Ihre Wurzeln hat Schafarczyk allerdings im WDR. Während und nach ihrem Studium an der Uni Dortmund war sie 16 Jahre lang für den Sender tätig – unter anderem als Wortchefin von 1Live, Leiterin der Musik- und Eventredaktion der Welle, Referentin, Redakteurin und Reporterin.

"Digitalisierung vorantreiben"

Zu ihrem neuen Job sagt Andrea Schafarczyk: "NRW, Wissen, Kultur und die WDR-Wellen: Was für ein spannendes Arbeitsfeld – tief verwurzelt in der Region und stark mit hintergründigen Angeboten! Mein Ziel ist es, die Digitalisierung dieser Bereiche und Programminnovationen zusammen mit dem großartigen Team weiter voranzutreiben. Damit wir mit hochwertigem Journalismus und attraktiven Produkten mehr Menschen auch auf neuen Wegen erreichen. Ich bin dankbar für diese Chance und freue mich auf das Kennenlernen neuer Kolleg:innen und natürlich auf das Wiedersehen bekannter Gesichter im WDR."

Und WDR-Intendant Tom Buhrow ergänzt: "Ich freue mich sehr über das positive Votum des Rundfunkrates. Und ich freue mich, dass Andrea Schafarczyk gemeinsam mit uns weiter daran arbeiten wird, die Programme des WDR noch wertvoller für unser Publikum zu machen – besonders mit Blick auf die non-lineare Nutzung. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer großen Erfahrung als crossmediale Programmmanagerin und ihrer Innovationskraft viel bewegen wird. Andrea Schafarczyk ist die ideale Besetzung, um an die erfolgreiche Arbeit von Valerie Weber anzuknüpfen, der ich von Herzen für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit danke."

WDR-Rundfunkratsvorsitzender Rolf Zurbrüggen: "Andrea Schafarczyk hat uns mit ihrer zupackenden Art, aber auch ihren umfassenden Erfahrungen aus mehreren ARD-Sendern überzeugt. Zudem ist sie eine langjährige Kennerin des WDR. Wir sind uns sicher, dass sie den digitalen Wandel fachkompetent begleiten und vorantreiben wird. Gleichzeitig danke ich der scheidenden Programmdirektorin Valerie Weber, die die Radiowellen des WDR in den zurückliegenden acht Jahren konsequent modernisiert und fit für die Zukunft gemacht hat."