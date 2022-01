Die von ITV Studios Germany kommende deutsche Variante von "Queer Eye", also "Queer Eye Germany", hat seitens Netflix nun einen Starttermin erhalten. Die fünf Episoden werden ab dem 9. März 2022 verfügbar sein. Bei "Queer Eye Germany" handelt es sich um die erste Adaption des Originals. Work/Life-Coach Leni Bolt, "Mode-Meister" Jan-Henrik Scheper-Stuke, "Beauty-Guru" David Jakobs, Gesundheits-Experte Aljosha Muttardi und "Design-Ass" Ayan Yuruk sind die deutschen Fabulous 5.

Produzentin Christiane Ruff erklärte bereits im zurückliegenden Dezember: "'Queer Eye' steht für Emotionen und bewegt nicht nur die Leben der 'Heroes', sondern auch die der Zuschauer*innen. Wir freuen uns sehr, dass sich Netflix dazu entschieden hat, den weltweiten Export des Formats in Deutschland zu starten und sind von der vertrauensvollen, kreativen und wertschätzenden Zusammenarbeit begeistert."

Christiane Schiek ist Executive Producerin, Britta Maiwald agiert als Senior Producerin. Thomas Hennicken ist Fab5-Producer, Philipp Metz Director of Photography und Swantje Cichowlas übernahm die Head Realisation.

Ziel der Fab5 ist es auch in der deutschen Adaption, neue Perspektiven zu schaffen und Liebe am Leben (neu) zu entfachen. Geholfen wird in den anstehenden Folgen einem jungen Fußball-Trainer beim Coming-Out, einem alleinerziehenden Vater beim Weg zurück ins Dating-Leben und einer vom Schicksal gebeutelten jungen Frau dabei, endlich das Leben genießen zu können. Der Ursprung des Formats liegt übrigens beim amerikanischen Kabelsender Bravo, der Folgen des Formats von 2003 bis 2007 zeigte. Die Netflix-Neuauflage, die in Lizenz entsteht, startete vor vier Jahren – seitdem gab es fünf Staffeln und zwei Specials und den Gewinn von neun Emmys.