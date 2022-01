am 26.01.2022 - 11:33 Uhr

Gleich drei neue Formate plant Sat.1 mit der ehemaligen RTL-Moderatorin Birgit Schrowange. Mit zwei davon wird die ehemalige "Extra"-Präsentatorin am Montag, 7. März 2022 ihr Debüt an neuer Wirkungsstätte geben. Zum Einstand bekommt Birgit Schrowange gleich einen ganzen Abend. Um 20:15 Uhr läuft dann die neue Reihe "Birgits starke Frauen". In dem Format soll Schrowange eben solche Menschen weiblichen Geschlechts treffen, bekannte wie auch unbekannte. Darunter ist Sängerin Mandy Capristo, die davon berichtet, nach Jahren im Rampenlicht ausgebrannt gewesen zu sein – und erzählt, wie sie zu sich zurückfand.

Sat.1 nennt als Beispiel aber auch eine auf die 50 zugehende Hebamme aus Berlin, die "zwei Jobs" mit Leidenschaft ausübe: Neben ihrem Hauptberuf ist sie auch noch selbst Mutter von sieben Kindern. „Früher wäre es undenkbar gewesen, dass eine 63-jährige grauhaarige Frau eine Sendung im Fernsehen präsentiert. Ich bin froh, dass sich das geändert hat", sagt Schrowange zum Einstand.

Umgesetzt werden "Birgits starke Frauen" von der Firma south & browse GmbH, die jüngst für Sat.1 auch beim unerfolgreichen "Jetzt. Besser. Leben. Mit Sat.1" tätig war. Von south & browse kommt auch eine Dokumentation über Schrowange selbst, die sich am 7. März an die "starken Frauen" anschließt.

"Ich, Birgit Schrowange!" soll erzählen, wie die TV-Moderatorin, nach Senderangaben "trotz vieler Widerstände und Widersacher", zu einer starken Frau geworden ist. Inklusive seien auch "exklusive Einblicke" in Schrowanges Alltag und ihr bewegtes Leben. Schrowanges Wechsel zu Sat.1 war Ende 2021 bekannt geworden. Damals erklärte Senderchef Daniel Rosemann: " Es gibt kaum eine glaubwürdigere Botschafterin im deutschen TV, um erwachsene und selbstbewusste Frauen anzusprechen, als Birgit Schrowange. Deswegen passt sie perfekt zum neuen Sat.1."