RTLzwei hat den Cast der neuen "Kampf der Realitystars"-Staffel bekanntgegeben. Insgesamt 22 Promis kämpfen in diesem Jahr um den Titel "Realitystar 2022" (und 50.000 Euro Preisgeld) und nehmen dafür an der Show teil, die in Thailand gedreht wird. Die weiblichen Promis sind Yeliz Koc, Elena Miras, Sharon Trovato, Diana Foster alias Rich Nana, Larissa Neumann, Tessa Bergmeier, Nina Kristin, Chethrin Schulze, Sissi Hofbauer, Ilona und Suzana Jakic und Iris Klein, die nach ihrer Genesung und der Erfüllung aller Corona-Auflagen an der Show teilnehmen kann.

Zu den männlichen Teilnehmern gehören unter anderem Schäfer Heinrich und Ronald Schill. Mit dabei ist außerdem der Wolfsburger Influencer Enrico Elia, der sich vorab über ein Bewerbungsverfahren einen Platz in der Show gesichert hat und daher ebenfalls in die thailändische Sala ziehen wird. Die restlichen Promi-Männer sind Malkiel Rouven Dietrich, Yasin Mohamed, Mike Cees, Mauro Corradino, Paco Herb, Jan Leyk, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und Martin Wernicke.

Bereits bekannt war, dass Cathy Hummels erneut als Moderatorin der "Stunde der Wahrheit" mit dabei sein wird. Die ersten beiden Staffeln von "Kampf der Realitystars" waren schöne Erfolge für den Sender. 2020 erreichten die acht gezeigten Ausgaben im Schnitt 7,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Ein Jahr später waren mit zehn Ausgaben sogar 8,9 Prozent drin. Und darin nicht eingerechnet ist außerdem die zeitversetzte Nutzung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier profitierte die Realityshow immer recht deutlich, sodass auch einige Male zweistellige Marktanteile gemessen wurden. Kein Wunder also, dass es in diesem Jahr mit einer neuen Staffel weitergeht. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.