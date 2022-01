Überraschend kündigte RTL zu Beginn der Woche eine Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe" an. In einer Art TV-Pressekonferenz. für die der Sender sein eigenes Programm unterbrach, ließ der künftige Moderator Guido Cantz verlauten, dass die Comedyshow bereits am Donnerstag, den 3. Februar um 22:15 Uhr auf den Bildschirm zurückkehren wird (DWDL.de berichtete).

Das Kalkül: Die Premieren-Ausgabe soll vom Windschatten des Dschungelcamps profitieren, das an diesem Abend bereits ab 20:15 Uhr läuft. Dauerhaft wird "7 Tage, 7 Köpfe" allerdings nicht am Donnerstag beheimatet sein. Stattdessen rückt die Show fortan auf den späten Samstagabend: Ab dem 12. Februar gibt es die neuen Folgen im Anschluss an "Deutschland sucht den Superstar" und damit erst um 23:00 Uhr zu sehen.

Auswirkungen hat diese Programmierung auch auf "Take me Out", das künftig erst um 23:45 Uhr an den Start gehen wird - ein sehr später Termin, gemessen daran, dass die Datingshow vor noch nicht allzu langer Zeit mit Marktanteilen von teils mehr als 20 Prozent in der Zielgruppe zu den größten Hits von RTL zählte. Doch seit Jan Köppen die Moderation von Ralf Schmitz übernahm, bröckelten die Quoten: Die Herbst-Staffel brachte es im Schitt auf kaum mehr als acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was auch am schwachen "Supertalent"-Umfeld lag.

Wer noch einmal Folgen von "7 Tage, 7 Köpfe" sehen möchte, kann dies unterdessen ab sofort bei RTL+ tun. Der Streamingdienst zeigt neuerdings noch einmal zahlreiche Ausgaben der sechsten Staffel aus dem Jahr 1999. Weitere Classic-Staffeln sollen folgen.