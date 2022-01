am 27.01.2022 - 11:51 Uhr

Mit "Deutschlands beste Miniaturbauer" hatte Kabel Eins Ende des vergangenen Jahres kein Glück. Drei Ausgaben erreichten am Sonntagabend im Schnitt nur 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zuvor hatten sich bereits unter anderem DMAX und Nitro mit dem Hamburger Miniatur Wunderland beschäftigt. Nun hat Kabel Eins eine neue, einmalige Reportage angekündigt, in der die Touristenattraktion ebenfalls im Mittelpunkt steht.

"Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio" heißt der Film, den es am Sonntag, den 13. Dezember, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen geben wird. Vier Jahre lang haben die Macherinnen und Macher das Miniatur Wunderland begleitet und dokumentiert, wie dort die neue, 50 Quadratmeter große Rio-Welt entstanden ist.

Ein paar wenige Tage später ab Donnerstag, den 17. Februar, startet beim Sender zudem die neue Staffel von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur". Peter Giesel kommt darin mit versteckter Kamera wieder Betrügern aller Art auf die Spur. Zum Start in die neue Staffel testet Giesel, wie ehrlich Händler für Antiquitäten, Schmuck und Pelze sind. Außerdem geht’s um einen Küchenmonteur, der seine Kunden über den Tisch zieht.