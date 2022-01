Fast einen Monat nach dem Finale der Darts-Weltmeisterschaft hat DAZN die PDC-Darts-Rechte um weitere fünf Jahre bis einschließlich 2026 verlängert. Die Kooperation, die der Sport-Streamingdienst am Donnerstag bestätigte, gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Darüber hinaus ist inzwischen klar, dass im Free-TV auch weiterhin bei Sport1 die Pfeile fliegen werden. Der Sender kooperiert hierfür, wie schon in den vergangenen Jahren, mit DAZN.

DAZN verspricht seinen Abonnentinnen und Abonnenten "so viel Live-Darts wie noch nie zuvor". Neben der Darts-WM und der Premier League gehören auch alle weiteren PDC Major-Events, wie das Masters, die UK Open, der World Cup of Darts, das World Matchplay, die World Series Finals, der World Grand Prix, die European Championship und der Grand Slam of Darts sowie die World Series of Darts zum Portfolio. Neu dazu kommt ab 2022 die komplette PDC European Tour, die auch in Deutschland Station macht.

© DAZN Thomas de Buhr

DAZN-Kooperation mit Sport1

Sport1 hält indes neben den Rechten an der Weltmeisterschaft und der Premier League sowie weiteren Wettbewerben neuerdings pro Jahr auch die Rechte an vier Events der PDC Europe in Deutschland und dem nahegelegenen Ausland. "Die Fortsetzung unserer umfangreichen Darts-Kooperation mit DAZN ist für Sport1 nach dem Erwerb der Bundesliga-Rechte ein weiterer großer und wichtiger Schritt in eine erfolgreiche Zukunft - und eine tolle Nachricht für alle Fans", kommentierte Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Sport1-Geschäftsführung, die Vereinbarung.

© Constantin Medien AG Olaf Schröder

Zufrieden zeigt sich auch die PDC. "Seit 2016 hat sich die Berichterstattung von DAZN über die PDC-Events in der DACH-Region als sehr beliebt erwiesen und dazu beigetragen, eine treue Fangemeinde aufzubauen, die den Sport liebt", sagte der PDC-Vorsitzende Eddie Hearn. Gleichzeitig profitiere man "von den Vorteilen, die Sport1 mit seinen Darts-Übertragungen im Fernsehen bietet, schon seit vielen Jahren - und diese Berichterstattung war ein wichtiger Grund für das explosionsartige Interesse an unserem Sport in Deutschland. Die Partnerschaft zwischen DAZN und Sport1 im Hinblick auf die Darts-Übertragungen ist ein gutes Zeichen für die Spieler und Fans dieses großartigen Sports in Deutschland."

Die nächsten Übertragungstermine stehen derweil schon unmittelbar bevor. So wird es bei DAZN bereits am Freitag die zehnte Auflage des PDC Masters zu sehen geben, bei Sport1 fällt der Startschuss am 3. Februar mit dem Auftakt der Premier League.