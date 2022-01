am 27.01.2022 - 13:43 Uhr

Karl Spiehs ist tot, der österreichische Fernsehproduzent verstarb am Donnerstag, den 27. Dezember. Das hat seine Produktionsfirma Lisa Film auf ihrer Webseite bekanntgegeben. Spiehs wurde 90 Jahre alt. "Seine größte Leidenschaft war die Unterhaltung – sein stetes Ziel war es die Leute zu unterhalten. [...] Wir sagen ein letztes Adieu und hoffen, dass ihm die Leidenschaft zur Unterhaltung dahin begleitet, wohin er jetzt geht! Danke für die vielen unvergesslichen unterhaltsamen Filmmomente", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Im Laufe seiner langen Karriere hat Spiehs rund 400 Produktionen in Film und Fernsehen umgesetzt, die wohl bekannteste war "Ein Schloss am Wörthersee". Die RTL-Serie mit Roy Black, und später mit Uschi Glas, kam zwischen 1990 und 1993 auf drei Staffeln und 34 Folgen. "Ein Schloss am Wörthersee" wurde zu einem riesigen Erfolg, zuletzt zeigte RTLup im Herbst 2020 Wiederholungen der Serie.

Neben der bekannten RTL-Serie produzierte Spiehs auch Serien wie "Klinik unter Palmen", "Das Traumhotel" oder auch "Der Pfundskerl". Davor produzierte Spiehs auch viele Komödien, so zeichnete er unter anderem verantwortlich für die Filme "Die Supernasen" mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, "Sunshine Reggae auf Ibiza" mit Karl Dall und Olivia Pascal sowie "Zärtliche Chaoten" mit Gottschalk und Helmut Fischer. In den 70ern produzierte er zudem "Tante Trude aus Buxtehude" mit Rudi Carrell.

Darüber hinaus produzierte Spiehs in den Hochzeiten des deutschen Sexkinos der 70er Jahre Filme wie "Josefine Mutzenbacher" oder "Was Schulmädchen verschweigen". 1992 wurde er mit dem österreichischen Film- und Fernsehpreis Romy ausgezeichnet. In der Folge erhielt Spiehs weitere Preise wie unter anderem das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich im Jahr 2018.