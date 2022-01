Das Dschungelcamp sorgt in diesen Tagen bei RTL für starke Quoten - erst am Mittwoch lag der Marktanteil der Realityshow wieder bei mehr als 30 Prozent in der Zielgruppe. Von diesem Erfolg will nun auch Bild profitieren und hat aus diesem Grund für den Freitag eine Sondersendung in der Primetime angekündigt.

"Buschfunk Spezial: Die Bild-Dschungel-Party", so der Titel, wird demnach ab 20:15 Uhr mit einer Länge von 75 Minuten zu sehen - also so lange, bis bei RTL die Ausstrahlung der neuen Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt.

Moderiert wird das Special bei Bild von Janina Kirsch, die erfahrenes Dschungel-Personal zum Talk im Studio begrüßt. Mit dabei sind Sarah Knappik, Gina-Lisa Lohfink, Kader Loth, Thorsten Legat und Matthias Mangiapane. "Sie wissen, was vor und hinter den Naturkulissen der Show so abgeht, und haben sicher viele Geschichten aus dem Buschleben zu erzählen", so die Hoffnung von Bild.

Unterdessen hat sich in dieser Woche der "Bild"-Talk "Viertel nach Acht" zurückgemeldet, der inzwischen im Fernsehen um 23:15 Uhr läuft, dort aber zunächst auf überschaubares Interesse stieß. Weniger als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden am Dienstagabend ausgewiesen, am Mittwoch waren immerhin knapp 20.000 Menschen dabei.