Sat.1 nimmt den Weltkrebstag am 4. Februar bekanntlich zum Anlass, um gemeinsam mit der digitalen Selbsthilfegruppe yeswecan!cer eine Woche lang über das Leben mit Krebs zu berichten. Anlässlich dessen startet der Privatsender schon im Vorfeld eine Kampagne rund um seine "MutMachWoche", durch die mit Trailern und Social-Clips zum offenen Austausch motiviert werden soll.

Die Botschaft: "Wir alle haben Krebs". Mit dabei sind Claudia von Brauchitsch, Alexander Herrmann, Melissa Khalaj, Matthias Killing, Paula Lambert, Christian Wackert, Annika Lau, Enie van de Meiklokjes und Alina Merkau, die alle eine persönliche Geschichte mit Krebs verbinden und in insgesamt drei On-Air-Tailern klar machen wollen, wie bedeutsam Reden ist, um Ängste im Umgang mit der Krankheit zu überwinden.

Video: Trailer zur "MutMachWoche" in Sat.1

"'Wir alle haben Krebs' bedeutet: Nicht wir alle sind krank, aber wir alle haben in unseren Familien oder im Freundeskreis mit Krebs zu tun", erklärt David Loy, Marketingchef bei Sat.1 und ProSieben. "Trotzdem wird selten offen darüber gesprochen - und das, obwohl es sowohl den Betroffenen als auch allen anderen helfen kann, die Last zu teilen und vielleicht lebensrettende Informationen weiterzugeben." Mit der Kampagne zur "MutMachWoche" wolle man diesen Spirit transportieren.

Neben Magazinen und Reportagen startet Sat.1 zudem im Rahmen der "MutMachWoche" die neue Serie "Nachricht von Mama", in deren Mittelpunkt ein junger Witwer steht, dessen Frau ihm und den gemeinsamen Kindern hunderte Videonachrichten voller Humor und Lebensratschläge hinterlassen hat, um auch in der Zeit nach ihrer tödlichen Krankheit weiter Teil der Familie zu sein. Verkörpert wird der Witwer in der Sat.1-Serie von Golo Euler ("Schwartz & Schwartz"). Die verstorbene Mutter spielt Jessica Ginkel ("Der Lehrer").