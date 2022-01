Der Nachrichtensender ntv hat einen Ausbau seiner Klima-Berichterstattung angekündigt. Im Zuge dessen wird das "Klima Update Spezial" mit Clara Pfeffer und Maik Meuser regelmäßig einmal pro Monat ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe zeigt ntv bereits am heutigen Freitag, den 28. Januar, um 19:15 Uhr. Dann geht es um klimafreundliche Ernährung, dazu sprechen Pfeffer und Meuser mit Nationalmannschafts- und Sterne-Koch Holger Stromberg sowie mit der Köchin und EU-Abgeordneten Sarah Wiener.

Die Ausgabe ist außerdem mit 15 Minuten angesetzt, was einer Verdopplung der bisherigen Sendezeit entspricht. Bisherige "Klima Update Spezial"-Ausgaben waren im Schnitt rund sieben bis acht Minuten lang. In einer Pressemitteilung erklärt ntv, dass Clara Pfeffer und Maik Meuser künftig nicht nur über den Klimawandel aufklären sollen. Sie sollen auch "konkrete, nachhaltige Lösungsansätze" bieten, heißt es. In den nächsten beiden Ausgaben geht es um die Themen Klimakompensation und Moore.

Nach Angaben von ntv wird das "Klima Update Spezial" nach grünen Mindeststandards "möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend" umgesetzt, verbleibende Emissionen würden kompensiert werden. Das Format entsteht in Kooperation mit "Geo", "Stern" und wetter.de.

Seit dem Sommer des vergangenen Jahres ist auch bei RTL das "Klima Update" im Programm. Zweimal pro Woche zeigt man dann in kurzen Clips im Anschluss an "RTL Aktuell" Wissenswertes zu Nachhaltigkeit und Klima(wandel). Durch den prominenten Sendeplatz im Anschluss an die Nachrichtensendung sind die Quoten meist sehr gut. Von den mehr als 50 gezeigten Ausgaben lagen bislang nur zwei bei weniger als 10,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.