am 28.01.2022 - 11:37 Uhr

Welt-Chefredakteur Jan Philipp Burgard präsentiert beim Sender ab sofort eine neue Talk-Sendung. Diese hört auf den Namen "Welt Talk" und ist erstmals am kommenden Montag, den 31. Januar, ab 18:35 Uhr zu sehen. Die Sendung will man in der Folge mindestens einmal im Monat ins Programm nehmen, darüber hinaus sind aber auch kurzfristige Ausgaben geplant, wenn es einen aktuellen Anlass gibt.

In der ersten Sendung dreht sich alles um die Krise in der Ukraine, den Kampf gegen Corona und die Übernahme der CDU durch Friedrich Merz. Als Gäste angekündigt hat Welt Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, den neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und den Virologe Hendrik Streeck. Welt-Chefredakteur Jan Philipp Burgard sagt zur neuen Sendung: "Ich freue mich auf den Start unseres neuen Formats und unsere hochkarätigen Gäste. Mit dem ‘Welt Talk’ sind wir in der Lage, jederzeit aktuell auf gesellschaftspolitische Debatten zu reagieren."