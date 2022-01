am 30.01.2022 - 10:32 Uhr

Nach dem erfolgreichen Comeback von "Geh aufs Ganze" schickt sich nun auch RTL an, einen Gameshow-Klassiker zu reaktivieren. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, sollen noch im Frühjahr neue Folgen von "Der Preis ist heiß" produziert werden. Ähnlich wie Sat.1, das jüngst noch einmal "Zockerkönig" Jörg Draeger im Alter von 76 Jahren aus der Rente zurückholte, setzt auch RTL dem Bericht zufolge auf den Mann, der das Format einst prägte: Der inzwischen 72-jährige Harry Wijnvoord kehrt demnach als Moderator von "Der Preis ist heiß" zurück.

Und auch mit Blick auf die Ausstrahlung folgen die Kölner dem Vorbild von Sat.1 und planen vorerst drei Ausgaben in der Primetime. Vor fünf Jahren hatten sich RTL und die Produktionsfirma UFA Show & Factual schon einmal an eine liebevoll umgesetzten Neuauflage der Show versucht, damals allerdings mit Wolfram Kons als neuem Moderator. Aus unerfindlichen Gründen lief "Der Preis ist heiß" jedoch nur im Spartenprogramm von RTLplus, das inzwischen RTL Up heißt. Eine Ausstrahlung im Hauptprogramm blieb der Sendung damals verwehrt.

Offiziell hat sich RTL bislang noch nicht zu den möglichen Plänen einer Neuauflage von "Der Preis ist heiß" mit Harry Wijnvoord geäußert. Auch über die Besetzung der Co-Moderatorenstelle ist daher bislang nichts bekannt. 2017 hatte Thorsten Schorn die Aufgabe des mittlerweile verstorbenen Ansagers Walter Freiwald übernommen und in dieser Funktion eine gute Figur gemacht. "'Der Preis ist heiß' habe ich früher schon immer gerne geguckt, wenn ich aus der Schule gekommen bin und mich vor den Hausaufgaben drücken wollte. Ich liebe dieses Spiel", sagte er damals anlässlich des Comebacks.

Harry Wijnvoord hat indes erst vor wenigen Tagen die Spekulationen für ein Comeback von "Der Preis ist heiß" befeuert. Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr, antwortete er gegenüber "web.de": "Dazu darf ich nichts sagen – und habe damit eigentlich schon genug gesagt." Klar ist: Sollte sich der "BamS"-Bericht bestätigen, wäre die Retro-Welle im deutschen Fernsehen um ein Format reicher. In den vergangenen Monaten waren zahlreiche Klassiker auf den Bildschirm zurückgekehrt, allen voran "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk, aber auch "TV total". Bei RTL steht unterdessen am Donnerstag die Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe" an, deren Moderation Guido Cantz übernehmen wird.