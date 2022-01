Mit nur rund einem halben Prozentpunkt Marktanteil gestaltete sich eine ZDFneo-Factual-Reportage im zurückliegenden Mai als nicht allzu erfolgreich. Dennoch wird sie nun gewissermaßen fortgesetzt. Denn nach "Rabenmütter oder Super Moms?" soll in diesem Frühjahr beim Spartensender "Rabenväter oder Super Dads?" folgen.

Hatte Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes im Vorjahr berufstätige Mütter begleitet und deren Alltag nachgezeichnet, geht sie in dem kommenden Format der Frage nach, wie Väter inzwischen ihre Rolle in einer Familie sehen. Als Hausmann? Als Teil einer Patchwork-Famiie? Oder als Teil einer Familie mit einem anderen Mann? Die zwei Episoden sind am Dienstag, 22. März um 20:15 und 21 Uhr linear zu sehen, an diesem Tag werden sie zudem schon ab zehn Uhr morgens in der ZDF Mediathek angeboten.

Teil der zwei Folgen werden etwa die in der Nähe von Köln lebenden Dennis und Tobias sein, die Eltern einer zweijährigen Tochter sind. Aber auch Torsten wird begleitet, er hat mit seiner zweiten Ehefrau zwei Töchter. Beide Eltern arbeiten in Vollzeit, was den Familienalltag mitunter turbulent gestaltet. Ein Au-Pair-Mädchen unterstützt im Haushalt. Anders sieht es bei Marius aus, er wohnt auf dem Land nahe Hannover und ist aktuell Hausmann. Ping versucht unterdessen mit einer Frau einen guten Kompromiss zwischen Beruf und Familienleben zu finden.

Zu Wort kommen auch diverse Experten, unter anderem eine Soziologin, ein Entwicklungspsychologe oder eine Erziehungswissenschaftlerin. "Rabenväter oder Super Dads?" ist eine Produktion der Fabiola GmbH, Ina Eck und Oliver Fuchs haben die Episoden produziert. Babette Urban führte Regie und schreib auch das Buch.