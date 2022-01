Das neue Format "Playlist of my life" ist demnächst immer am späten Samstagabend im Ersten zu sehen, das hat der zuständige MDR nun angekündigt. Jeanette Biedermann und Gregor Meyle präsentieren die Musik-Sendung, in der Künstlerinnen und Künstler "sehr persönliche Einblicke in ihre Arbeit und ihre Beziehung zur Musik und zu bestimmten Songs" geben sollen, heißt es in einer Beschreibung zum Format.

Das Ergebnis können die Zuschauerinnen und Zuschauer ab Mitte März sehen. Ab dem 12. März wird "Playlist of my life" immer am späten Samstagabend ab 23:40 Uhr ausgestrahlt. Mit Biedermann und Meyle werden in Staffel eins unter anderem Yvonne Catterfeld, Daniel Donskoy und Laith Al-Deen über Höhen, Tiefen und prägende Songs sprechen. Eine Live-Band gibt’s in dem Format auch, sodass Biedermann und Meyle mit ihren Gästen auch musizieren können.