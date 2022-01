In der vergangenen Woche hat RTL etwas überraschend das Comeback der Comedyshow "7 Tage, 7 Köpfe" nach 17 Jahren angekündigt. Bereits am kommenden Donnerstag wird die Show zu sehen sein, nach der Premiere wechselt sie auf den späten Samstagabend. Bislang war aber nur bekannt, dass Guido Cantz die Neuauflage moderieren wird. Wer neben ihm das Geschehen der letzten sieben Tage kommentieren würde, wollte RTL vorerst noch nicht verraten - bis jetzt. Nun hat der Kölner Sender auch die sechs Comedians öffentlich gemacht, die bei der Premiere neben Cantz sitzen werden.

Mit dabei sind demnach auch Torsten Sträter, Chris Tall, Larissa Rieß, Kaya Yanar, Mirja Boes und Bernd Stelter. Letzterer gehörte schon zum Stammensemble des von Jochen Busse moderieren "7 Tage, 7 Köpfe". 1996 startete die Show neben Busse auch mit Gaby Köster, Rudi Carrell, Hellmuth Karasek, Karl Dall, Milena Preradovic und Bärbel Schäfer. Mike Krüger stieß in der ersten Staffel zum Ensemble hinzu und gehörte seitdem zum festen Teammitglied. Kalle Pohl und Bernd Stelter nahmen ihre Stammplätze 1997 ein, Oliver Welke löste Rudi Carrell Ende 2002 in der Runde ab. Immer wieder gab es zudem auch prominente Gast-Comedians in der Runde.

Anders als damals wird es dieses Mal jedoch kein festes Comedy-Ensemble geben. Viel mehr werden wöchentlich immer andere Promis an der Seite von Guido Cantz Platz nehmen. Welche das am 12. Februar sein werden, ist aktuell aber noch nicht klar. Angekündigt hat RTL jedenfalls einen Mix aus "Comedy- und Show-Legenden" sowie "jungen Comediennes und Comedians". Produziert wird die Neuauflage des Comedy-Klassikers von Brainpool.

"Die Retrowelle läuft wieder und viele Sendungen kommen zurück. Ja, was spricht dagegen? Wenn die Idee gut ist, dann halten sich Formate sehr lange oder werden auch wieder erfolgreich sein, wenn sie zurückkommen", sagt Moderator Guido Cantz. "Ich glaube, die Idee von '7 Tage, 7 Köpfe' ist einfach, da kann man jedem in zwei Sätzen erklären, was da passiert. Man konzentriert sich auf gute Gags, denn da sitzen eben sieben Leute nur an einem Tisch und haben zusammen Spaß. Wenn dann die Mischung aus Spontanität und Gags, die man sich vorher überlegt hat, passt und stimmt, kann die Show auch im Jahre 2022 wieder genauso erfolgreich sein wie Anfang damals." Bereits bevor RTL die Namen der ersten Sendung bestätigte, erklärte Cantz außerdem, dass er offen sei für Comedians und Comediennes der früheren Show. "Ich persönlich fände das sehr schön, wenn von diesen '7 Tage, 7 Köpfe'-Legenden der ein oder andere, vielleicht auch regelmäßig, bei uns zu Gast ist."